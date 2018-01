Veröffentlicht am 15. Januar 2018 von wwa

OBERERBACH – Prinzessinnenfrühstück beim HC Erbachtal mit vielen Gästen – Als rundum gelungene Sache nannte Erbachtals Karnevalsprinzessin Pia I. ihr Prinzessinnenfrühstück. Traditionell waren die Tollitäten der befreundeten Karnevalsgesellschaften nach Obererbach ins Bürgerhaus zum „Prinzenfrühstück“ eingeladen. Zwölf Gruppen waren der Einladung gefolgt, drei sagten wegen anderer Verbindlichkeiten ab. So gab es auch eine Terminüberschneidung mit dem karnevalistischen Frühschoppen bei der KG Burggraf in Burglahr. Die Freunde aus Altenkirchen richteten es so ein dass sie erst die Burggrafen besuchten und anschließend Prinzessin Sabine I. mit ihrem Gefolge die Ole Karnevalisten aufsuchte. In Obererbach hatte derweil Präsident Dominik Pritz fast pünktlich um 11:11 Uhr die Erbachtaler Gäste begrüßt. Zu ihnen gehörten die Karnevalsgesellschaft „fidele Jongen“ Pracht, die KG Scheuerfeld mit dem Prinzenpaar Thomas I. und Silke i.. KG Herdorf mit dem weiblichen Dreigestirn Jungfrau Ulrike, Prinzessin Ulrike und Bäuerin Ulrike. KG Kaan Marienborn mit Prinzenpaar Alexander II. und Jessica I.. KG Altenkirchen mit Prinzessin Sabine I., KG Hövels mit Prinz Domenik I., KG Malberg mit Prinzessin Anika I., KG Herdorf mit Prinzessin Nathalie I., KG Fensdorf mit Prinzessin Verena I., KG Morsbach mit Prinz Lars I., KG Kaarst Blau-Gold und letztlich das Königreich Hilgenroth mit König Markus und Prinzessin Martin/a. Nach der Begrüßung ging es bei strahlendem Sonnenschein aber empfindlicher Frische zum Erinnerungsfoto vor das Bürgerhaus, hernach machten die Tollitäten Prinzessin Pia i. ihre Aufwartung und waren zur leiblichen Stärkung anschließend zum Mittag eingeladen. (wwa) Fotos: Wachow