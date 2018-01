Stromausfall in der Verbandsgemeinde Westerburg durch Verkehrsunfall

Veröffentlicht am 15. Januar 2018 von wwa

KADEN – Fahrzeug kollidiert mit Strommast – Polizei sucht Zeugen – Am Sonntagabend, 14. Januar, gegen 21:50 Uhr, ereignete sich in der Gemarkung Kaden ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Zuvor befuhr ein 25jähriger Mann mit seinen Personenwagen die Kreisstraße 86 aus Richtung Bundesstraße 255 kommend in Fahrtrichtung Kaden. Dem derzeitigen Ermittlungsstand zufolge kam dem Fahrer unmittelbar hinter einer Rechtskurve ein Fahrzeug auf seiner Fahrspur entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich er nach rechts aus, wodurch er von der Fahrbahn abkam und auf eine Grünfläche geriet. Im weiteren Verlauf kollidierte er schließlich mit dem Strommast einer Überlandleitung, der durch die Wucht des Aufpralls brach und umkippte. Für die Bergung des Fahrzeugs und zur Vermeidung einer Gefährdung unbeteiligter Dritter musste die Stromzufuhr im betroffenen Bereich unterbrochen werden, wodurch es in Teilen der umliegenden Ortschaften zum Stromausfall kam. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden und die verletzten Personen zu kümmern. Es entstand, so die Polizei, ein Gesamtschaden in Höhe von 18.000 Euro. Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug werden erbeten bei der PI Westerburg unter der Telefonnummer 02663 9805-0 oder per Email