Verkehrsteilnehmer gibt sich grobverkehrswidrig

Veröffentlicht am 15. Januar 2018 von wwa

KIRCHEIB – Polizei Altenkirchen sucht Zeugen – Ein namentlich bekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem Audi A 3 am Freitag, 12. Januar, gegen 20:35 Uhr die B 8 von Kircheib in Fahrtrichtung Altenkirchen mit überhöhter Geschwindigkeit. Dabei verhielt er sich grobverkehrswidrig und gefährdete andere Verkehrsteilnehmer. Die Polizei in Altenkirchen bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 02681/946-0