Verkehrsunfall durch Vorfahrtsverletzung auf der B 413

Veröffentlicht am 15. Januar 2018 von wwa

HATTERT – Verkehrsunfall durch Vorfahrtsverletzung – eine Person verletzt – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitagnachmittag, 12. Januar, auf der Bundesstraße4 413, Höhe Abfahrt Hattert/ Ortsteil Hütte. Der Unfallverursacher wollte mit seinem Smart aus Richtung Hattert/OT Hütte kommend nach links auf die B 413 in Richtung Hachenburg abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt des auf der B 413 befindlichen, aus Richtung Merkelbach kommenden Ford. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge. Der Ford kam in Folge dessen von der Fahrbahn ab und kam im Straßengraben, auf der Seite liegend, zum Stehen. Der Fahrer des Ford Focus wurde verletzt. Quelle: Polizei