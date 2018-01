Veröffentlicht am 15. Januar 2018 von wwa

BETZDORF – Hund in der Industriestraße in Betzdorf ausgesetzt – Ein aufmerksamer Bürger wurde am Samstagnachmittag, 13. Januar, um 14:25 Uhr, auf vier Personen aufmerksam, die in der Industriestraße einen Mischlingshund aussetzten, ihn anleinten und noch etwas Futter hinstellten. Als die vier das Weite suchten, verständigte der Mann die Polizei und verfolgte das Quartett bis die Beamten eintrafen. Die Personalien der Personen wurden festgestellt. Es handelte sich um eine Mutter mit ihren drei Kindern, größtenteils im jugendlichen Alter. Sie müssen nun mit einer Anzeige nach dem Tierschutzgesetz rechnen. Der Hund wurde an den Tierschutzverein für den Kreis Altenkirchen übergeben.