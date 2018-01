Veröffentlicht am 15. Januar 2018 von wwa

WESTERBURG – Altkleidercontainer in Brand gesetzt – Am Samstagabend, 13. Januar, gegen 22:00 Uhr, setzten ein oder mehrere unbekannte Täter auf einem Parkplatz in der Poststraße in Westerburg einen Altkleidercontainer des Deutschen Roten Kreuz in Brand. Trotz der schnellen Löschung durch die Feuerwehr Westerburg wurde der Container beschädigt und die darin befindliche Kleidung zerstört. Die Polizei fragt? Wer hat ungewöhnliche Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise zu den flüchtigen Tätern geben? Mitteilungen bitte an die Polizei Westerburg unter 02663-98050.