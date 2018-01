Veröffentlicht am 14. Januar 2018 von wwa

NEUWIED – Neuwieder SPD trifft sich am 18. Januar – Nach intensiven Gesprächen sind die Vorsitzenden von SPD und Union vor die Presse getreten und sehen einen großen Erfolg im Ergebnis der Sondierungsgespräche. – Der Wunsch ist klar formuliert: es sollen Koalitionsverhandlungen aufgenommen werden. Die SPD hatte sich aber sich nach der Bundestagswahl zunächst gegen eine GroKo ausgesprochen und sich schließlich erst nach dem Jamaika-Aus durch die FDP bereit erklärt Gespräche zu führen.

Dabei wurde von der Parteispitze klar bekundet, dass ein Bundesparteitag über die Aufnahme von Koaltitionsverhandlungen entscheidet. Danach soll über das Ergebnis ein Mitgliederentscheid über den möglichen Eintritt in eine Koaltitionsregierung durchgeführt werden.

In der Vorbereitung dieses Bundesparteitags zu den Koalitionsverhandlungen am 21. Januar möchte die Neuwieder SPD mit ihren Mitgliedern diskutieren. Dazu wird man sich am Donnerstag, 18. Januar um 19:30 Uhr im Bootshaus an der Rheinbrücke treffen. Gäste sind dazu ausdrücklich herzlich willkommen.

Vorgesehen ist nach Eröffnung durch Kreisvorsitzenden Fredi Winter, dass die Ergebnisse der Sondierung kurz vorgestellt werden und dann unter Moderation von SPD-Geschäftsführer und Parteitagsdelegierten Martin Diedenhofen darüber diskutiert wird. Ziel ist es, dass Martin Diedenhofen mit einer möglichst klaren Aussage seiner Basis zum Bundesparteitag entsandt werden kann. Die Sozialdemokraten freuen sich über möglichst viele interessierten Teilnehmer.