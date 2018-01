Veröffentlicht am 14. Januar 2018 von wwa

OBERBIEBER – Kanuübergabe an die glücklichen Gewinner – Ein besonderer Hingucker auf dem Neuwieder Knuspermarkt waren in der Adventszeit sicher die beiden Holzboote, die es bei einer Losaktion zu gewinnen gab. Schüler von Informa gGmbH in Neuwied–Oberbieber hatten in rund 800 Arbeitsstunden diese jeweils 5,40 Meter langen Boote hergestellt. Mit Unterstützung von Herrn Schuth vom Stadtmarketing Neuwied wurden viele Lose verkauft und am 23. Dezember 2017 die Gewinnlose auf dem Weihnachtsmarkt vom Neuwieder Oberbürgermeister Jan Einig persönlich gezogen. Die Losnummer 976 brachte Julius Pfefferkorn Glück und das zweite Boot ging an die Losnummer 2888, dessen Besitzer Ewald Bachmann ist. Zur Bootsübergabe, bei der auch die Geschäftsführer von Informa, Heike Louis und Klaus Gleichauf, sowie Herr Schuth vom Stadtmarketing dabei waren, traf man sich am Freitag, 12. Januar bei Informa. Hier stellten sich auch die jungen Bootsbauer den Gewinnern vor und verabschiedeten sich mit etwas Wehmut von ihren tollen Kanus.