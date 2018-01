Veröffentlicht am 14. Januar 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Yoga auf dem Stuhl ab 24. Januar – Mittagspause in Altenkirchen zur Entspannung nutzen – Für Personen, die sich in der Mittagspause eine kurze Auszeit gönnen möchten, bietet die Kreisvolkshochschule ab Mittwoch, 24. Januar den Kurs „Yoga auf dem Stuhl“ an. Yoga ist mehr als nur eine Sportart. Ziel von Yoga ist es Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen und das innere Gleichgewicht zu finden. Einfache, aber effektive Übungen lösen Nacken- und Schulterverspannungen und wirken Rückenschmerzen, die durch langes Sitzen entstanden sind, entgegen. Darüber hinaus helfen gezielte Atemübungen dabei Stress abzubauen, den Kopf frei zu bekommen und neue Kraft für den (Arbeits-)Alltag zu schöpfen.

Der Kurs umfasst sechs Termine. Diese finden jeweils mittwochs in der Zeit von 12:30 bis 13:00 Uhr im Gebäude der Kreisvolkshochschule in Altenkirchen statt und sind auch für Einsteiger geeignet. Unabhängig von Alter, körperlicher Konstitution und Religion ist Yoga für nahezu jeden geeignet. Für den Kurs wird eine Kursgebühr in Höhe von 15 Euro erhoben. Nähere Informationen und Anmeldung bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 81-2212 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de.