Veröffentlicht am 12. Januar 2018 von wwa

KÖLN – Polizei Köln fahndet nach vermisster Jugendlicher – Die Polizei Köln fahndet nach der 14jährigen Angelina U. aus Flittard. Am Sonntag, 3. Dezember 2017, war die Jugendliche, die bis dahin in einer städtischen Unterkunft war, dort zuletzt gesehen worden. Daraufhin hatte sich ihre Mutter an die Polizei gewandt und eine Vermisstenanzeige erstattet. Die Fahndung nach der Minderjährigen verlief bislang erfolglos.

Die Vermisste wird als circa 1,55 Meter groß und schlank beschrieben. Sie hat lange, blonde Haare. Das ermittelnde Kriminalkommissariat 62 geht derzeit davon aus, dass die 14 Jährige mit ihrem Freund in Köln und auch überörtlich unterwegs ist. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich gezielt verborgen hält. In der Vergangenheit wurde die Jugendliche mehrfach im Umfeld der Obdachlosenszene festgestellt.

Zeugen, die Angaben zum Aufenthaltsort der vermissten Jugendlichen machen können, werden dringend gebeten, sich unter Telefon 0221 229-0 oder per Email auf poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. Im Antreffungsfall sollte der Notruf 110 gewählt werden. (cg) Quelle: Polizei