Mitgliederversammlung der St. Hubertus Schützenbruderschaft Birken-Honigsessen

Veröffentlicht am 13. Januar 2018 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – St. Hubertus Schützenbruderschaft Birken-Honigsessen veranstaltet Mitgliederversammlung – 50 Jahre… und doch so herrlich lebendig, so lautet das Motto mit dem die Schützenbruderschaft in das neue Jahr 2018 gestartet ist. Es ist ein besonderes Jahr, denn die Schützenbruderschaft begeht ihr 50jähriges Jubiläum. Dazu sind verteilt viele Termine und Veranstaltungen geplant worden, um dies zu feiern. Auftakt ist die Mitgliederversammlung (JHV) der Schützenbruderschaft. Diese startet, im Zeichen der ersten Jahre des Bestehens, mit dem Marsch der Schützen vom Schulhof zur Kirche, wo um 09:00 Uhr die Heilige Messe in der Pfarrkirche St. Elisabeth stattfindet. Direkt im Anschluss sind die Mitglieder eingeladen im Pfarrheim ein gemeinsames Frühstück zu haben, bevor es mit der Jahreshauptversammlung weitergeht. Anschließend findet ein Mittagsschoppen unter Beteiligung der Bergkapelle „Vereinigung“ Birken-Honigsessen. Alle Mitglieder sind dazu herzlich eingeladen. Die weiteren Termine dürfen mit Spannung erwartet werden, denn dieses Jahr wird „doch so herrlich lebendig“.