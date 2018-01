Prunksitzung der Karnevalsgesellschaft Altenkirchen

Veröffentlicht am 13. Januar 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Prunksitzung in der „närrischen Stadthalle“ mit Prinzessin Sabine I – Samstag, 03. Februar, ab 17:59 Uhr Traditionelle Prunksitzung in der „närrischen Stadthalle“ mit Prinzessin Sabine I. – Vorhang auf zur großen Altenkirchener Prunksitzung: Sitzungspräsident Sandro Marrazza wird dem närrischen Publikum eine Karnevalsitzung der absoluten Spitzenklasse darbieten. So wurden „Die 2 Schlawiner“ bekannt aus dem Kölner Karneval verpflichtet. Hier geht es um höheren Blödsinn im Quadrat mit Lachfaktor 100! Außerdem mit dabei: „Der Flachland-Tiroler“ Eine rheinische Type in bayrischer Tracht. Die „Nothberger Fanfaren-Trompeter“. Seit 1953 bereichern sie jegliche Arten von Veranstaltungen als Garant für gute Stimmung! Mit aktuellen Charts und Oldies sowie Kölscher Musik, bringen sie jeden Festtempel zum Kochen.

Ebenso wurde die gefragte Party-Cover-Band „SixPack“ verpflichtet. Mit dabei ist die Gruppe „Kölsch Band“. Sechs kölsche Vollblutmusiker, die sich seit Jahren mit Kölner Größen, unter anderem bei ´Jeck im Sunnesching` oder ´Sommerjeck´, die Klinke in die Hand drücken. Ferner hat sich ein Männerballett der Spitzenklasse, die „Schöneberger Bordstein-Schwalben“, mit einem fantastischen Showtanz angesagt.

Zu Gast sind natürlich auch die Freunde der Prachter „Fidele Jongen“, sowie die Mini´s, das Jugendtanzcorps und das Damentanzcorps der Karnevalsgesellschaft Altenkirchen, die Showtanzgruppe der KG Altenkirchen, das Prinzenmariechen Alina Tochenhagen und das Funkenmariechen Leoni Witt. Das Mini-Mariechen Lilli Müller wird natürlich auch ihr Können auf die Bühne bringen! Weiterhin für beste musikalische Unterhaltung sorgen der Spielmannszug „Alte Kameraden“ Niederhövels und die bekannte und beliebte Band rund um „Daniela Castillo“ die auch im Anschluss an die Prunksitzung zum Tanz aufspielen wird. Eintrittskarten im Vorverkauf: Tickets können telefonisch vorbestellt werden bei Jochen Kolb 02682-4579 oder bei Wolfgang Falkenhahn 02681-6985.

Für folgende Veranstaltungen, im großen Festzelt am Weyerdamm, liegen ab Januar Karten im Vorverkauf bereit: Mallorca-Party; am 08. Februar; Umzug-Party; 11. Februar. Bei alle anderen Zeltveranstaltungen ist der „Eintritt frei“! Vorverkaufsstellen: Kreissparkasse AK, Westerwaldbank e.G. AK, Getränke Müller, Oberwambach. Text: Heiko Schüler Fotos: Wachow