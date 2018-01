Veröffentlicht am 12. Januar 2018 von wwa

HAMM – Bei der VHS die Kunst des Schmiedens erlernen – Nach dem Kurs „Geben Sie Gas!“, der Kenntnisse im Schweißen vermittelt hat, bietet die Volkshochschule Hamm nun auch eine Einführung in eine der ursprünglichsten Handwerkstechniken an. In dem Workshop „Die Kunst des Schmiedens“ am Samstag, 20. Januar, 09:00 bis 14:30 Uhr, arbeiten die Teilnehmer selbstständig mit Feuer und Stahl, Hammer und Amboss. Sie lernen Grundtechniken wie Strecken, Stauchen, Biegen und Oberflächenbehandlung kennen und können im Lauf des Tages sogar schon ein eigenes geschmiedetes Kunstwerk anfertigen.

Kursleiter ist Metallbaumeister Udo Ristau, in dessen Schlosserei in Eitorf der Kurs auch stattfindet. In der Gebühr von 83 Euro sind Material (49,50 Euro) und ein kleiner Imbiss enthalten. Anmeldung bei der VHS Hamm, Telefon: 02682/952235, Email ilona.wendt@hamm-sieg.de oder online unter www.hamm-sieg.de.