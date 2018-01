Veröffentlicht am 12. Januar 2018 von wwa

NEUWIED – 60-Plus-Karnevalssitzung der Stadt fällt leider aus – Aus organisatorischen Gründen muss die 60-Plus-Karnevalssitzung der Stadt Neuwied, die für den 27. Januar in der Mehrzweckhalle Irlich geplant war, in diesem Jahr leider ausfallen. Die Stadtverwaltung bedauert die Absage der Veranstaltung, die in Zusammenarbeit mit der KG Irlich und der AG Seniorenfeier gestaltet werden sollte.