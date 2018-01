Veröffentlicht am 11. Januar 2018 von wwa

OBERLAHR – Die Karnevalsgesellschaft Oberlahr feiert Jubiläum – Seit 1974 ist die KG Oberlahr im Karneval aktiv und feiert in diesem Jahr ihren 44. Geburtstag. Unter dem Motto „4 X 11 JOHR – JECKE ZICK IN OVERLOHR“ fällt mit der Großen Prunksitzung am Freitag, 2. Februar, der Startschuss für die Oberlahrer Veranstaltungen. Sitzungspräsident Dietmar Motz führt auch in diesem Jahr wieder mit viel Witz und Charme durch das Programm und präsentiert einige Größen aus dem Karneval. Neben den eigenen Gruppen sind Volker Weininger, Botz und Bötzje sowie Wicky Junggeburth ein Garant für gute Laune. Zu den musikalischen Highlights gehört die „BB Kapell“ und sorgt, wie bereits im letzten Jahr, mit bekannten Karnevalshits für ein bebendes Festzelt. Zum Jubiläum können sich die Gäste der KG Oberlahr zudem auf einige Specials freuen. Kartenvorverkauf bei Ursula Steinebach, Steinebach Leuchten, Bahnhofstr. 41, 57641 Oberlahr, Mo, Di, Do, Fr 14:00 bis 18:00 Uhr / Sa 09:00 bis 12:00 Uhr und telefonisch Di + Do 10:00 bis 16:00 Uhr unter 02685 1047.

Alle Oberlahrer Narrentermine auf einen Blick: 04. Februar ab 13:30 Uhr Kinderkarneval; Donnerstag, 08. Februar ab 14:11 Uhr Möhnenkaffee, -sitzung & After-Möhnen-Party; Samstag, 09. Februar, ab 19:11 Uhr Dämmerschoppen und Dienstag, 13. Februar, ab 14:11 Uhr Großer Karnevalsumzug & Abschluss-Party auf dem Kirchplatz. Foto: Wachow /Archivberichte wwa