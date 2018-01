Veröffentlicht am 11. Januar 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Pilates: Ganzheitliches Körpertraining – Kreisvolkshochschule bietet neuen Kurs und Workshop an – Pilates ist eine überaus wirkungsvolle Trainingsmethode, bringt Muskeln und Gelenke wieder in Schwung, ohne sie zu belasten. Es beinhaltet Kraftübungen, Stretching und bewusste Atmung, strafft den Körper und führt zu einer besseren Haltung und harmonischeren Bewegungsabläufe im Alltag, sowie beim Sport. Menschen, die regelmäßig Pilates trainieren, stabilisieren ihre Körperhaltung und verbessern ihr Körperbewusstsein.

Auch bei der Kreisvolkshochschule werden nun ein Kurs und ein Workshop von Mandy Jung angeboten. Der Pilateskurs umfasst fünf Termine und startet am Montag, 22. Januar von 16:30 bis 17:30 Uhr. Die Kursgebühr beträgt 45 Euro. Der halbtägige Pilates-Workshop am Samstag, 27. Januar findet von 09:30 bis 13:00 Uhr statt und kostet 25 Euro. Nähere Informationen und Anmeldungen bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 81-2212 sowie per Email unter kvhs@kreis-ak.de.