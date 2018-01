Veröffentlicht am 11. Januar 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Besuch der Sternsinger und Neujahrsansprache im DRK Seniorenzentrum Altenkirchen – Zu Beginn des Neuen Jahres steht regelmäßig ein Besuch der Sternsinger im DRK Seniorenzentrum Altenkirchen an. So geschehen auch Anfang Januar 2018 im Café Mocca des Hauses. Unter der Leitung von Thomas Bruchhagen und dem Motto „Gemeinsam gegen Kinderarbeit in Indien und weltweit“ sammelten die Kinder nach der Andacht mit Überbringung des Segens eine Spende ein. Traditionell stießen danach alle Bewohner und Gäste der Veranstaltung mit dem Heimleiter Andreas Artelt und einem Glas Sekt auf das Neue Jahr an. Natürlich nicht ohne noch einmal einen Blick zurück zu werfen: zum einem auf die weltweiten Nachrichten, weil es doch in 2017 sehr weitreichende politische Ereignisse gab. Aber vor allem auch auf Fotos auf der Großleinwand von Festen, Ausflügen, Konzerten, Besuchen und vielem mehr; eben alle besonderen und erwähnenswerten Veranstaltungen, die im DRK Seniorenzentrum Altenkirchen 2017 stattgefunden haben. Die „Foto-Highlights“ waren sicherlich zu Ostern die Bilder von den frisch ausgeschlüpften Küken und im Sommer Fotos vom Backesfest mit der Einweihung des neuen Backes. Und natürlich wurden ebenfalls Fotos von Ausflügen und Festen der Tagespflege „Die Buche“ gezeigt. (anar) – Fotos: Artelt