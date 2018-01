Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 256 bei Neuwied

Veröffentlicht am 9. Januar 2018 von wwa

NEUWIED – Verkehrsunfall auf der B 256 – Fahrzeugfüher tödlich verletztEin 65jähriger Mann befuhr am Dienstagvormittag, 09. Januar, gegen 11:00 Uhr mit seinem Audi die B256 aus Richtung Neuwied kommend in Fahrtrichtung Rengsdorf. Zwischen den Anschlussstellen AS B42 in Fahrtrichtung Bendorf und AS B42 in Fahrtrichtung Linz (sog. Neuwieder Kreuz) kam der Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte die rechte Schutzplanke und wurde von dieser zur Fahrbahnmitte hin abgewiesen. Im Anschluss prallte der Audi mit der linken Front in die Mittelschutzplanke und kam dort zum Stehen.

Der Fahrzeugführer verstarb im Krankenhaus. Bisherigen Zeugenangaben zufolge war kein anderes Fahrzeug o.ä. in das Unfallgeschehen involviert. Als Ursache für das Geschehen wird eine plötzlich auftretende medizinische Ursache vermutet. Die B 256 musste in diesem Bereich in Fahrtrichtung Nord für zwei Stunden voll gesperrt werden. Die Polizei Neuwied bittet Zeugen des Unfallgeschehens, sich unter der Rufnummer 02631/878-0 zu melden.