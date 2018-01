Veröffentlicht am 10. Januar 2018 von wwa

HAMM/PRACHT – Kinderkarneval der Fidelen Jongen Pracht in der Hämmscher Narrhalla – Der erste karnevalistische Sturm in der Sporthalle des Hammer Sportzentrum hatte sich gerade gelegt als es knapp zehn Stunden später bereits wieder recht turbulent in der Narrhalla rund ging. Die Kinder der Fidelen Jongen Pracht, die in der Sporthalle des Schulzentrums seit einigen Jahren ihre große Sitzung und den Kinderkarneval feiern, aus den umliegenden Gemeinden und Vereinen feierten auf ihre lockere und ungezwungene Weise Karneval. Pünktlich um 14:00 Uhr setzte sich die KG Fidele Jongen Pracht mit großem Aufgebot in Bewegung und zog unter tosendem Beifall durch wogende Kranevalistenmenge in die Halle ein und enterte die Bühne des Grünweissen Narrenschiffes. Der Begrüßung durch Steven Röder folgten Tanzdarbietungen der eigenen Tanzgruppe und der der befreundeten Karnevalsvereine. Das waren: die Tanzgruppen der KG Fidele Jongen Pracht, der KG Altenkirchen, KG Morsbach, KG Schladern, HCC Herkersdorf, HC Erbachtal und die Fidelen Küken. (wwa) Fotos: Ariwa