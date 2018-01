Werkhausen begrüßt drei neue Weltenbürger

Veröffentlicht am 10. Januar 2018 von wwa

WERKHAUSEN – Ortsgemeinde Werkhausen begrüßt Neubürger – Erstmals begrüßten Ortsbürgermeister Otmar Orfgen und die Fördervereinsmitglieder Andrea Schmitz und Simone Müller die jüngsten Bürger der Gemeinde Werkhausen. Als Willkommensgruß überreichten sie den Eltern der „Neubürger“ einen Willkommensgruß und ein kleines Geschenk. Am Donnerstag, 7. September 2017 erhielten Alina und Sascha Raudszus mit Leni Familiennachwuchs. Zehn Tage später, am Sonntag, 17. September erblickte bei der Familie Larissa Müller und Björn Greis der kleine Leonard Paul das Licht der Welt. Pünktlich zum Jahreswechsel stellte sich am Sonntag, 31. Dezember 2017 Sohn Till bei den Eheleuten Chantal und James Kakene vor. Gemeinsam mit seinen Eltern und Bruder Patric rutschte er ins neue Jahr. (wwa) Fotos: Rewa