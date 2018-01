Veröffentlicht am 10. Januar 2018 von wwa

PUDERBACH – Karate: David Paul besteht die Meisterprüfung – Der erste Schwarze Gürtel für David Paul. – David Paul hat seine erste Schwarzgurtprüfung bei Bundestrainer Efthimios Karamitsos in Bonn bestanden. Eines der höchsten Ziele vieler Karateka ist das Erlangen des schwarzen Gürtels. Diesen darf David Paul nun ganz offiziell tragen. Bei seiner Prüfung musste er sich diversen Aufgaben stellen, die er alle meisterte. Das beinhaltet die Demonstration einzelner Techniken, ganze Formen (Kata) sowie den Freikampf.

Wer all dies mit gut besteht, erhält die begehrte Auszeichnung. David ist somit Träger des ersten DAN. Doch jetzt beginnt erst die Reise. Es gibt noch weitere Prüfungen und man kann sich stets weiter entwickeln. Wer jetzt selbst mit Karate beginnen möchte oder nur mal reinschnuppern möchte kann jederzeit in Puderbach, Horhausen oder Altenkirchen einsteigen. Mehr Informationen per Telefon: 02684 956000, im Internet (www.ksc-puderbach.de) auf Facebook oder direkt vor Ort.

Foto: David Paul (mitte) mit den Prüfern.