Veröffentlicht am 9. Januar 2018 von wwa

REGION – Biathlon Bezirksmeisterschaft am Salzburgerkopf am 14. Januar – Die für Sonntag, 14. Januar, vom SRC Heimbach-Weis 2000 e.V. terminierte Biathlon-Bezirksmeisterschaft im Skibezirk Rheinland-Ost rund um das Schützenhaus am Salzburgerkopf findet statt. Ursprünglich war an Streckenlängen von 500 m bis 5 km in der Freien Technik Skilanglauf gedacht. Der Schützenverein Long Range Freunde Stein-Neukirch stellt hierzu seinen Stand für den Schießwettbewerb mit Original Steyr Anschütz-Biathlongewehren per Laser zur Verfügung. Aufgrund des Schneemangels wird auf die Skilanglaufvariante Rollski in Form eines 300 m Sprints hinauf auf den Salzburger Kopf. Hierzu werden vom SRC Heimbach-Weis 2000 e.V. allen Teilnehmern Hosprint Rollski zur Verfügung gestellt. Die Kinder unter 12 Jahren bekommen die Möglichkeit mit Inline-Skates und Stöcken an den Start zu gehen. Das Schießen findet als Grundlagenschießen auf Zeit bei dem die Schießfehler mit Strafsekunden auf die Laufzeit aufgeschlagen werden. Der Wettkampf startet am Sonntag, 14. Januar, um 11:00 Uhr mit dem Schießen. Im Anschluss an das Schießen gegen 13:00 Uhr startet der Rollskisprint. Alle interessierten Teilnehmer können sich noch bis Freitag, 12. Januar unter rpuderba@rz-online.de, 0152/28926702 anmelden.