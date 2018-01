Veröffentlicht am 9. Januar 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Das Apple iPhone – viel mehr als ein Handy – Kurse der Kreisvolkshochschule vermitteln umfassende Kenntnisse – Die Kreisvolkshochschule bietet Anfang Februar in Altenkirchen sowohl einen Einsteiger als auch einen Fortgeschrittenenkurs rund ums „Apple iPhone“ an. Das iPhone kombiniert drei Geräte in einem: Ein revolutionäres Mobiltelefon, einen Widescreen iPod und ein wegweisendes Internetgerät. Und all dies sehr benutzerfreundlich.

Zum Einsteigerkurs am Samstag, 3. Februar, sind interessierte Personen eingeladen, die sich ein Apple iPhone oder iPad zugelegt und nun mehr über dieses innovative Kommunikationsmittel wissen möchten. Dieser Kurs zeigt wie ein iPad oder iPhone optimal genutzt werden kann. Schwerpunkte sind die Benutzeroberfläche des Apple iOS und deren Bedienung, die App Verwaltung und die Schnittstelle iTunes sowie verschiedene Sicherheitsaspekte.

Der Vertiefungskurs Apple iPhone am Samstag, 10. Februar, setzt sich insbesondere mit der Nutzung von Apps auseinander. Das Installieren der Apps und das Pflegen des Apple Accounts stehen im Mittelpunkt. Ferner steht die Auseinandersetzung mit iMessage und Facetime dem Video/Voice/Chat von Apple auf dem Programm.

Beide Kurse unter der Leitung von Frank Runkler finden in der Zeit von jeweils 08:00 bis 15:00 Uhr statt. Die Kursgebühr beträgt jeweils 35 Euro. Anmeldungen oder weitergehende Informationen bei der Kreisvolkshochschule Altenkirchen unter 0 26 81/ 81- 22 12 oder per Email: kvhs@kreis-ak.de.