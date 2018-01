Veröffentlicht am 9. Januar 2018 von wwa

KOBLENZ – ZFH erneut strategische Partnerin des BVMW Mittelrheins – Die ZFH Zentralstelle für Fernstudien an Fachhochschulen wird auch im neuen Jahr als strategische Partnerin eng mit dem BVMW Mittelrhein (Bundesverbands mittelständische Wirtschaft) zusammenarbeiten. Sarah Hennemann, Kreisverbandsleiterin des BVMW Mittelrhein und Dr. Margot Klinkner, stv. Geschäftsführerin der ZFH haben sich fürs neue Jahr viel vorgenommen: So ist beispielsweise die Veranstaltungsreihe „Personaler Runder Tisch“ bereits fester Bestandteil des Programms für 2018. Der Runde Tisch bietet Personalern der Region Gelegenheit, sich über aktuelle Anforderungen im HR-Bereich auszutauschen. Das flexible Blended Learning Konzept berufsbegleitender Fernstudiengänge bietet hier vielfältige Ansätze für eine zeitgemäße Personalentwicklung – ob als Instrument zur Qualifizierung wie auch zur Personalbindung.

Für die ZFH ist 2018 ein ganz besonderes Jahr – die staatliche Einrichtung, die auf der Grundlage eines Staatsvertrages mit Hochschulen in Rheinland-Pfalz, Hessen und Saarland den ZFH-Fernstudienverbund bildet, feiert gemeinsam mit ihren Hochschulen das 20-jährige Bestehen des Verbundes. Der ZFH-Verbund ist der deutschlandweit größte Anbieter akkreditierter Fernstudiengänge an (Fach)Hochschulen. Neben Bachelor- und Masterstudiengängen stehen zahlreiche Zertifikatsangebote oder einzelne Module zur gezielten Weiterqualifizierung zur Verfügung. 20 Jahre ZFH-Verbund bedeuten 20 Jahre Erfahrung in Sachen Fernstudium, berufsbegleitende Weiterbildung und Lebenslanges Lernen. Digitales Lernen und E-Learning sind im ZFH-Verbund seit 20 Jahren fester Bestandteil der Fernstudienangebote.

Die ZFH freut sich auch in ihrem Jubiläumsjahr mit dem BVMW einen starken Netzwerkpartner an der Seite zu haben, der Unternehmen, Wirtschaft, Politik und Kultur zusammenbringt. Regelmäßige Veranstaltungen wie Vorträge und Workshops zu aktuellen Themen bieten Gelegenheit zum gegenseitigen Austausch, von dem alle Partner profitieren.

Foto: Dr. Margot Klinkner (l.) mit Sarah Hennemann (r.)