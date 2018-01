Männliche Person tot in Brandobjekt gefunden

Veröffentlicht am 8. Januar 2018 von wwa

HELMENZEN – Tote, männliche Person in Brandobjekt gefunden – Der Polizeiinspektion Altenkirchen wurde am Montag, 08. Januar, in der Mittagszeit ein Brandgeschehen in einem Einfamilienhaus in Helmenzen-Oberölfen gemeldet. Die alarmierte Feuerwehr Altenkirchen fand eine sogenannte „kalte“ Feuerstelle vor. In dem Anwesen wurde allerdings eine verstorbene Person gefunden. Die Kriminalinspektion Betzdorf hat die Ermittlungen aufgenommen, die derzeit noch andauern.