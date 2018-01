Auftaktfahrt der „Siegperle“ mit kleinen Überraschunge

Veröffentlicht am 8. Januar 2018 von wwa

KIRCHEN – Auftaktfahrt der „Siegperle“ mit kleinen Überraschungen – Gleich am ersten Wochenende des neuen Jahres starteten die Wanderfreunde „Siegperle“ bei ihren Tagesfahrten mit einem Ausflug in die Wetterau voll durch und zudem freut man sich schon jetzt darauf, dass noch dreizehn weitere Wandertouren im Bus in diesem Jahr noch folgen! 44 Teilnehmer bekamen zum Einstieg ins Wanderjahr als Überraschung nicht nur ein Frühstück beim Wandertag der „Qualmenden Socken“ in Hünsborn geboten, sondern es wurden auch die Getränke während der Fahrt durch ein Vereinsmitglied sowie den Verein organisiert und spendiert.

Vorsitzender Sven Wolff gab unterwegs bei der Weiterfahrt in die Wetterau einen Ausblick auf die Vereinsaktivitäten des Jahres 2018 und lud dazu ein, sich der „Siegperle“ anzuschließen. Ein Blick auf die Teilnehmerlisten zu den Unternehmungen im ersten Halbjahr lässt erkennen, dass Interessierte nicht mehr allzu lange zögern sollten, so sind in den aktuell angemieteten 57-Sitzer-Reisebussen aktuell nur noch wenige Plätze verfügbar. Wolff weist darauf hin, dass man seitens der „Siegperle“ aber recht flexibel sei und bereits mit entsprechenden Wartelisten begonnen habe. Wenn der Andrang sehr groß sein sollte, könnten gegebenenfalls auch Busse mit noch größeren Sitzplatzkapazitäten eine Option, so der Siegperle-Vorsitzende. Das ausführliche Vereinsprogrammheft „Sport für Jedermann“ kann weiterhin kostenlos bei ihm unter Telefon: 0 27 41 69 72, per Email an siegperle@aol.com oder per Facebook-Nachricht angefordert werden.

Kurz vor Mittag erreichte die Gruppe dann mit der Großgemeinde Echzell im Wetteraukreis ihr zweites Tagesziel. Bei der dortigen Dreikönigswanderung der Volkssportgemeinschaft „Wetterau 1973“ wurde die nähere Umgebung auf einer 7 und 12 Kilometer Strecke erkundet. Bei den teilnehmerstärksten Gruppen erreichten die 44 Starter aus Kirchen den 2. Platz und konnten hierfür einen Pokal mit nach Hause nehmen. Im von Echzell 120 Kilometer entfernten Hünsborn wurden zeitgleich von den Wanderfreunden „Siegperle“ 57 Teilnehmer festgestellt und mit einem Gruppenpreis belohnt.