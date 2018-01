Veröffentlicht am 7. Januar 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – 14. Neujahrsempfang der DRK-Ausbilder in Erster-Hilfe – Der DRK-Kreisverband Altenkirchen hatte zum Neujahrsempfang der Ausbilder in Erster-Hilfe in das DRK-Zentrum Altenkirchen eingeladen. Nach der Begrüßung durch den Kreisgeschäftsführer Alfons Lang (1.v.r.) zog der Ausbildungsbeauftragter Jörg Gerharz (1.v.l.) Bilanz über das vergangene Jahr. Erstmals konnte die Marke von 4.000 ausgebildeten Teilnehmern geknackt werden. „Dies ist ein Verdienst aller Ausbilder“, so Jörg Gerharz. Mit dieser Zahl liegt der DRK-Kreisverband Altenkirchen wiederum im oberen Drittel im Landesvergleich. Aber nicht nur die Ausbildungszahlen spielen eine Rolle auch die Ausbilder wurden entsprechend fortgebildet. „Ausbilder müssen immer auf einem aktuellen Stand sein um der Bevölkerung die neusten Kenntnisse der Erste-Hilfe vermitteln zu können“, so wiederum Jörg Gerharz. Nach dem Rückblick auf das vergangene Jahr folgte der Ausblick auf das anstehende Jahr. Hier steht den aktuellen 41 Ausbildern eine erneute Einweisung in eine Lehrunterlage bevor. Denn nicht nur medizinisch-fachlich, sondern methodisch-didaktisch müssen die Ausbilder auf den neusten Stand gebracht werden. Foto: DRK-KV