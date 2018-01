Veröffentlicht am 7. Januar 2018 von wwa

WISSEN – Wissener Karnevalistinnen für den Karnevalsumzug unterwegs – Am Sonntag, 07. Januar, bat die Karnevalsgesellschaft Wissen wieder um Unterstützung für den großen Umzug am Veilchendienstag. „Dieser Höhepunkt des Wissener Karnevals kostet viel Geld“, so Sitzungspräsident Jürgen Thielmann, der neben vielen jungen Karnevalistinnen selbst mit auf Sammeltour geht. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger zeigten sich erkenntlich und steckten etwas in die Sammelbüchse. In zwei Wochen, am 21. Januar, macht man sich übrigens erneut auf den Weg durch Wissen und seine Außenbereiche. Als Dankeschön für die Spender winkt auch dann die Zugplakette der Karnevalsgesellschaft. Auf dem Foto besuchen die jungen Damen gerade die Vierbuchens an der Hachenburger Straße, die ihre Verbundenheit mit dem heimischen Karneval mit einer großzügigen Spende unter Beweis stellten.