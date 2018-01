DRK Kreisverband Altenkirchen verabschiedet Ingeborg Krug

Veröffentlicht am 6. Januar 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – „Die Entscheidung ist altersbedingt gefallen. „Es klappt nicht mehr so gut“, sagte die fast 83 Jährige bei ihrer Verabschiedung im DRK-Kreisverband. „Frau Krug ist ein Urgestein beim DRK. Sie hat ihre Arbeit zuverlässig und mit viel Herz getan“, lobte Birgit Schreiner, die Sachbearbeiterin der Bewegungsprogramme. In den über 40 Jahren hatte Ingeborg Krug wöchentlich jeweils einstündige Kurse in Senioren- und Osteoporosegymnastik in Altenkirchen angeboten. „Mein Ziel war es, Menschen zu motivieren und ihnen zu zeigen, was man mit seinen Armen und Beinen alles anstellen kann“, erklärte sie. Das Rote Kreuz bedankte sich herzlich für das Engagement, das die Übungsleiterin all die Jahre gezeigt hat.