Veröffentlicht am 5. Januar 2018 von wwa

LINZ/REMAGEN – Fährverkehr in Remagen eingestellt – Hochwasser zwingt Betreiber zum Handeln – Fähre Remagen-Kripp-Linz derzeit noch in Betrieb – Sie sind das Bindeglied zwischen Remagen und Erpel beziehungsweise Remagen-Kripp und Linz: Die Rheinfähren. Die derzeit steigenden Pegel machen aber auch ihnen das Leben schwer. Aufgrund der Hochwassersituation musste die Arbeit der Personenfähre, die täglich zwischen der Stadt Remagen und der Ortsgemeinde Erpel pendelt, eingestellt werden. „Der sichere Fährverkehr ist erst wieder möglich, wenn der Pegel bei Andernach wieder bei 6,40 Meter liegt – mit fallender Tendenz“, erklärt Udo Scholl, Geschäftsführer der Rheinfähre Linz-Kripp GmbH. „Für das Wochenende erwarten wir aber eher steigende statt sinkende Pegelstände.“

In diesem Fall muss auch die große Auto- und Personenfähre zwischen Remagen-Kripp und Linz ihren Dienst einstellen. Sie ist momentan noch in Betrieb. „Nach derzeitigem Stand ist aber damit zu rechnen, dass auch hier am Samstag im Laufe des Tages der Fährverkehr eingestellt werden muss. Eine genaue Zeitangabe ist derzeit nicht möglich“, so der Geschäftsführer. Als grober Anhaltspunkt für die Wiederaufnahme des Fährbetriebs kann hier ein Pegelstand bei Andernach von etwa 7,15 Meter mit fallender Tendenz angegeben werden.