Veröffentlicht am 5. Januar 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Gesundheitskurs „Progressive Muskelentspannung“ beginnt in Kürze – Am Mittwoch, 17. Januar startet die Kreisvolkshochschule in Altenkirchen den Gesundheitskurs „Progressive Muskelentspannung“. Die Progressive Muskelentspannung nach Jacobsen ist ein leicht und schnell erlernbares Entspannungsverfahren, das bei vielen Beschwerden, unter anderem bei Nervosität, Ängsten, Schmerzen, Verspannungen, Schlafstörungen, Bluthochdruck und zur Förderung der Gesundheit äußerst erfolgreich eingesetzt wird. Durch aktive Selbstentspannung mittels An- und Entspannung der Muskulatur, die im Kurs mit systematisch aufgebauten Übungen erlernt wird, bietet die Progressive Muskelentspannung eine Möglichkeit zur Bewältigung von Alltagsbelastungen, Stress und Schmerzen. Der Kurs unter der Leitung von Sylvia Kortus beginnt am Mittwoch, 17. Januar und umfasst insgesamt acht Termine, jeweils von 19:30 bis 20:30 Uhr. Die Kursgebühr beträgt 40 Euro.

Nähere Informationen oder Anmeldungen bei der Kreisvolkshochschule Altenkirchen unter der Telefonnummer: 0 26 81 81 22 12 sowie per Email unter kvhs@kreis-ak.de.