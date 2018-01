Veröffentlicht am 5. Januar 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Vier neue Ausbilder beim DRK Kreisverband Altenkirchen – Vier neue Erste-Hilfe Ausbilder stehen dem DRK-Kreisverband Altenkirchen zur Verfügung, (v.l.) Ann-Kathrin Wisser aus Herdorf, Lukas Schweitzer aus Daaden, Bianca Wagner aus Oberwambach, sowie Jonas Becker aus Altenkirchen (fehlt auf dem Foto). Die Qualifikation zum Erste-Hilfe Ausbilder beinhaltet eine Hospitationsphase, eine Ausbildungsphase und eine Probephase. Hierbei wird der angehende Ausbilder „auf Herz und Nieren“ geprüft. Um überhaupt den Weg gehen zu können, müssen die Anwärter zum Erste-Hilfe Ausbilder medizinische Kenntnisse mitbringen. Sanitäter, Rettungsdienstler oder examinierte Krankenpfleger sind hierfür zugelassen. Die eigentliche Ausbilderschulung übernimmt der DRK-Landesverband in Mainz und umfasst 63 Unterrichtseinheiten. Diese wurden von den Vier erfolgreich abgeschlossen, so dass der Ausbildungsbeauftragte Jörg Gerharz die neuen Ausbilder einsetzen kann. Erste-Hilfe Ausbilder haben eine wichtige Aufgabe zu leisten, sie schulen Betriebshelfer oder Führerscheinanwärter und bereiten diese auf Notfälle vor. „Aber nicht nur Führerscheinanwärter sollten Hilfe leisten können, jeder ist moralische und gesetzlich verpflichtet Hilfe zu leisten“, so der Appell von Jörg Gerharz an alle.