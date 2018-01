Veröffentlicht am 5. Januar 2018 von wwa

WISSEN – Wissener Sternsinger bei Guiseppe – Wer drei Tage lang von Haus zu Haus zieht und um eine Spende für die gute Sache bittet, hat auch eine ordentliche Mahlzeit verdient. Darum kümmern sich bei den

Wissener Sternsingern wie gewohnt Koch Guiseppe Tumio alias „Pippo“ und sein Team. In der Mittagszeit tischte man im katholischen Pfarrheim für die Kinder und Betreuer Nudelgerichte in verschiedenen Variationen auf, wofür sich die rund 25 Sternsinger am Schluss mit Applaus bedankten. Kaplan Klaus Heep bedankte sich ebenfalls und wies noch einmal auf das diesjährige Motto der Hilfsprojekte des Kindermissionswerks hin: „Gemeinsam gegen Kinderarbeit in Indien und Weltweit“.