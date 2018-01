Veröffentlicht am 5. Januar 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Ausbildung zum Heilpraktiker für Psychotherapie – Am Donnerstag, 25. Januar, von 18:30 bis 19:30 Uhr, findet im Haus Felsenkeller ein Infoabend für die Ausbildung zum Heilpraktiker für Psychotherapie statt. Neben Ärzten und Psychologen ist es einer weiteren Berufsgruppe, nämlich den Heilpraktikern für Psychotherapie, erlaubt, psychotherapeutisch zu arbeiten. Die entsprechende Heilerlaubnis erteilen Gesundheitsämter nach vorheriger Prüfung, darüber hinaus ist ein gewisses Maß an praktischer Erfahrung nachzuweisen. Mit der staatlichen Erlaubnis ist es möglich, eine psychotherapeutische Praxis zu führen oder die bisherige Berufstätigkeit auszudehnen.

Für alle Interessenten/innen gibt es einem kostenlosen Infoabend am 25. Januar, 19:30 bis 20:30 Uhr, an dem Ulrike Schmickler über alle Voraussetzungen und die Inhalte des Kurses informiert. Ab Samstag, 10. März, wird an zehn weiteren Samstagen intensiv gelernt. Ulrike Schmickler bereitet intensiv und individuell auf die schriftliche und mündliche Überprüfung beim Gesundheitsamt vor. Der Infoabend am 25. Januar ist kostenlos. Die Gebühr für den Kurs ab dem 10. März beträgt 999 Euro.

Informationen und Anmeldung im Haus Felsenkeller, Telefon: 02681 986412 und Anmeldetelefon: 02681 803598 (rund um die Uhr) oder unter www.haus-felsenkeller.de.