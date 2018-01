Veröffentlicht am 4. Januar 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Yoga kennenlernen, Yoga erleben, Yoga lieben! – Kreisvolkshochschule bietet Schnupperworkshop an – In knapp vier Stunden vier verschiedene Yoga-Stile kennen lernen – diese Möglichkeit bietet der Workshop „Yogamarathon“ am Samstag, 20. Januar in der Zeit von 09:30 bis 13:00 Uhr.

Yoga ist eine der ältesten Sportarten der Menschheit. Die Übungsmethode stammt aus Indien und bringt Körper, Geist und Seele in Einklang. Im Laufe der Jahrhunderte haben sich verschiedene Yoga-Traditionen entwickelt, mit unterschiedlichen Ansätzen. Einige Traditionen befassen sich mehr mit der Meditation, andere betonen die Askese und wieder andere sind überwiegend auf körperliche Übungen ausgerichtet.

Der Workshop unter der Leitung von Mandy Jung gibt einen Einblick in das ruhige Hatha-Yoga, in das Kräfte entwickelnde Power/Intensive Yoga, in das dynamisch und kraftvoll orientierte Vinyasa im Ashtanga Yoga und abschließend in das Yin Yoga mit Entspannung und Ausdehnung.

Die Kursgebühr beträgt 25 Euro. Anmeldungen nimmt die Kreisvolkshochschule telefonisch unter 02681 81-22 12 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de entgegen.