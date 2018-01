Veröffentlicht am 4. Januar 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Kreisvolkshochschule bietet „Englischkurs ab 55“ im Mehrgenerationenhaus in Altenkirchen an – Beginn am 18. Januar – Interessierte ab 55 Jahren, die sich einen sanften und stressfreien Wiedereinstieg in die englische Sprache wünschen, können bei der Kreisvolkshochschule in Altenkirchen ab Donnerstag, den 18. Januar wieder einen entsprechenden Kurs am Vormittag belegen.

Lernziel des Kurses ist es, sprachliche Situationen zu meistern, sei es für eine geplante Auslandsreise, für Gäste oder um heutzutage einfach auch die englische Sprache zu beherrschen. Anhand von typischen Alltags- und Urlaubssituationen werden die Englischkenntnisse vermittelt. Die Teilnehmenden können ihre vorhandenen, aber vielleicht verschütteten Kenntnisse der englischen Sprache in lockerer Atmosphäre und unter Leitung einer Muttersprachlerin auffrischen und erweitern.

Der Kurs findet jeweils donnerstags in der Zeit von 10:00 bis 11:30 Uhr unter der Leitung von Heidemarie Stafford im Mehrgenerationenhaus in der Altenkirchener Fußgängerzone statt. Die Kursgebühr für 12 Termine à 90 Minuten beträgt bei acht Teilnehmenden 60 Euro.

Die Kreisvolkshochschule bietet zudem weitere Englischkurse auf unterschiedlichen Kompetenzstufen und zu weiteren Kurszeiten an – nähere Informationen und Anmeldungen bei der Kreisvolkshochschule Altenkirchen unter Telefonnummer 0 26 81-81 22 12 oder unter kvhs@kreis-ak.de.