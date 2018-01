Veröffentlicht am 4. Januar 2018 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Kostenlose Abholung der Weihnachtsbäume durch Abfallwirtschaftsbetrieb – Der Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Altenkirchen informiert alle Bürgerinnen und Bürger im Landkreis, das getreu dem weihnachtlichen Motto „Alle Jahre wieder“ in der 3. und 4. Kalenderwoche parallel zur Abfuhr der Biotonnen wiederum die Weihnachtsbäume kostenfrei abgeholt werden. Die genauen Abholtermine sind im Umweltkalender 2017 angegeben.

Es gelten dabei die gleichen Kriterien wie bei der Grünschnittabfuhr. Die Bäume dürfen höchstens 1,80 m lang sein und maximal 8 cm Stammdurchmesser aufweisen. Etwaige lose Zweige müssen mit einer Kordel gebündelt bereitgestellt werden. Ganz wichtig ist ferner, dass die Bäume vollständig abgeschmückt worden sind und insbesondere keine Lametta-Reste mehr aufweisen. In diesen Fällen darf das Abfuhrunternehmen die Weihnachtsbäume am Straßenrand liegen lassen und für die weitere Entsorgung sind die Betroffenen dann selbst verantwortlich.

Gerne kann der Weihnachtsbaum auch vollständig zerkleinert über die Biotonne entsorgt werden, oder beim Betriebs- und Wertstoffhof in Nauroth selbst kostenfrei anliefert werden. Weihnachtsbäume mit zu großem Stammdurchmesser werden hier ebenfalls kostenfrei angenommen. Am Abfuhrtag müssen die Weihnachtsbäume bis spätestens um 6.00 Uhr gut sichtbar am Straßenrand bereit liegen. Weitere Informationen erhalten Sie gerne über die Abfallberatung des AWB unter 02681 81-3070.