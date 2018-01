Feuerwehr Hamm im Hochwassereinsatz

Veröffentlicht am 4. Januar 2018 von wwa

FÜRTHEN – Personenwagen und Fahrer aus der Sieg gerettet – Nach den ganzen Sturmeinsätzen folgte ein etwas außergewöhnlicher Einsatz am Mittwochnachmittag, 03. Januar. Ein Auto stand inklusive seinem Fahrer in Fürthen unter der Brücke in der Sieg. Das Hochwasser hatte den Mann wohl überrascht und er konnte mit dem Auto nicht mehr weiter fahren. Wieder muss die Hammer Wehr ausrücken. Als um 15:27 Uhr die Meldeempfänger der Hammer Feuerwehr piepsen, dachten alle es geht zum nächsten umgefallenen Baum, den der Sturm im Laufe des Tages hat umfallen lassen. Aber nein, die Leitstelle in Montabaur schickte die Wehr nach Fürthen. Dort steckte ein Auto in der Sieg fest. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, stand ein Personenwagen unter der Eisenbahnbrücke in Fürthen mitten im Hochwasser. Nach der ersten Erkundung durch den Einsatzleiter wurde festgestellt, dass sich im Auto neben einer Person auch noch ein Hund befand. Schnell wurden Watthosen angezogen und mit vereinten Kräften das Auto aus dem Hochwasser in die Uferstraße geschoben. Der Fahrer und dessen Hund kamen mit dem Schrecken davon. Ob ein Schaden am Fahrzeug entstanden ist, kann die Feuerwehr nicht sagen. (am) Fotos: Feuerwehr Hamm