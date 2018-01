Veröffentlicht am 4. Januar 2018 von wwa

WISSEN – Prominenter Gastredner beim SPD Neujahrsempfang – Ralf Stegner kommt nach Wissen – Zu Beginn des neuen Jahres lädt die SPD des Kreises Altenkirchen gemeinsam mit dem SPD Ortsverein Wissen zu einem Neujahrsempfang ein. Gastredner wird in diesem der SPD Bundesvize Ralf Stegner sein. Stegner, der auch Fraktionsversitzender im Landtag von Schleswig-Holstein ist, wird in Wissen zu aktuellen Themen Stellung nehmen. Der Neujahrsempfang findet am Freitag, 19. Januar, ab 19:00 Uhr, im neuen Germania Brauhaus in Wissen statt. Musikalisch umrahmt wird der Abend von Jüli und Joe Baker. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.

Zu dieser Veranstaltung sind alle interessierten Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen. Im Vorfeld des Neujahresempfangs wird sich Ralf Stegner gemeinsam mit Parteifreunden über den gelungenen Strukturwandel vor Ort informieren. Hierzu wird es einen Besuch bei der Spedition Brucherseifer mit Abstecher zum Kulturwerk und Bahnhof geben.