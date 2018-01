Veröffentlicht am 3. Januar 2018 von wwa

KATZWINKEL – Löschzug Katzwinkel im Windbrucheinsatz – Zu einem Windbrucheinsatz wurde der Löschzug Katzwinkel der Verbandsgemeindefeuerwehr Wissen am Mittwochmorgen, 03. Januar, gerufen. Auf der L 279 zwischen Katzwinkel und Friesenhagen waren mehrere Bäume dem starken Wind zum Opfer gefallen. Das Sturmtief war schon gut eine halbe Stunden verzogen, als die Kräfte der Katzwinkel Feuerwehr doch noch in den Einsatz mussten. Mehrere Fichten versperrten den Weg in Richtung Friesenhagen/Äpfelbach, Im Einsatz waren 12 Feuerwehrangehörige mit zwei Einsatzfahrzeugen. Die L 279 in der Ortslage Äpfelbach war für rund eine Stunde gesperrt. Unter Leitung von Wehrführer Torsten Neuhaus wurden die Bäume beseitigt und im Anschluss die Straße gesäubert. Unterstützung erhielt der Löschzug Katzwinkel von der Straßenmeisterei Betzdorf.