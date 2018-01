A K T U E L L – SELBACH – Explosion in Wohngebäude in Selbach/Sieg

Veröffentlicht am 3. Januar 2018 von wwa

AKTUELL – SELBACH – Explosion in Wohngebäude in Selbach/Sieg – Kurz vor 17:00 Uhr am Mittwochnachmittag, 01. Januar, wurde der Leitzentrale in Montabaur die Explosion in einem Wohnhaus in Selbach/Sieg in der Verbandsgemeinde Wissen gemeldet. Aus bislang ungeklärter Ursache, so die Polizei, kam es in dem von einem Ehepaar bewohnten Einfamilienhaus zu einer Explosion, die zu erheblichem Gebäudeschaden führte. Eine Person wurde leicht verletzt. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Fast 90 Kräfte waren im Einsatz, darunter Feuerwehr, Rotes Kreuz, THW, Polizei, RWE und Stadtwerke. Das Haus ist zur Zeit nicht mehr bewohnbar.