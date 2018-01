Veröffentlicht am 3. Januar 2018 von wwa

WISSEN – Sternsinger in Wissen unterwegs – In Wissen machten sich am Mittwochmorgen rund 25 Sternsinger auf den Weg. Zuerst ging es traditionsgemäß ins Rathaus, wo schon der Bürgermeister auf die Mädchen und Jungen wartete. Dann teilte man sich in kleine Gruppen auf und bat an den Haustüren um eine Spende zugunsten des diesjährigen Hilfsprojekts des katholischen Kindermissionswerks.