Veröffentlicht am 2. Januar 2018

KOBLENZ – Es sind noch Plätze frei für das Schnupperstudium im Fachbereich Ingenieurwesen am 5. und 8. Januar – Interesse an Elektrotechnik, Informationstechnik oder Mechatronik? Es sind noch Plätze frei im Schnupperstudium des Fachbereichs Ingenieurwesen, das am 5. sowie am 8. Januar am Koblenzer RheinMoselCampus der Hochschule Koblenz stattfindet. Schüler/innen der Oberstufe können „live“ bei Lehrveranstaltungen dabei sein, sich mit Studierenden austauschen und die Studienatmosphäre erleben.

Beim Schnuppertag am 5. Januar sind im Fachbereich Ingenieurwesen von 10:00 bis 17:00 Uhr Vorlesungen und praktische Versuche für Studieninteressierte geöffnet. Beim Vorlesungsbesuch und bei den Laborversuchen werden die Gäste erstmalig durch geschulte Studierende des Fachs betreut, die sogenannten „Studi-Scouts“ der Hochschule Koblenz. Beim Schnuppertag am 8. Januar können Studieninteressierte von 14:30 bis 17:00 Uhr am Laborpraktikum Messtechnik teilnehmen. Nach einer technischen Einführung erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in praktischen Versuchen, bei denen sie von Professoren und Studierenden des Fachs unterstützt werden, einen Einblick in das Studium.

Das ausführliche Programm und weitere Informationen zur Anmeldung sind unter www.hs-koblenz/schnupperstudium veröffentlicht. Anmeldung per Email an schnupperstudium@hs-koblenz.de oder telefonisch 0261/9528-969. Foto: Hochschule Koblenz / Müller