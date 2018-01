Veröffentlicht am 2. Januar 2018 von wwa

KREISGEBIET – Sprach-Kitas im Landkreis Altenkirchen werden durch Bundesprogramm gefördert – „Durch das am 1. Januar 2016 gestartete Bundesprogramm ‚Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“, werden auch in diesem soeben gestarteten Jahr 2018 wieder Schwerpunkt-Kitas im Landkreis Altenkirchen profitieren. Das ist wichtig, da Kinder in anregungsreichen Situationen aus ihrer Lebens- und Erfahrungswelt Sprache erlernen. Alltagsintegrierte sprachliche Bildung orientiert sich an den individuellen Kompetenzen und Interessen der Kinder und unterstützt die natürliche Sprachentwicklung“, sagt der CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel.

Im Rahmen der ersten Welle erhalten die Kitas „Sonnenschein“ in Weyerbusch, sowie „Traumland“, die Evangelische Kita Arche, die Katholische Kita St. Jakobus und Joseph (alle Altenkirchen), die Kita „Spatzennest“ in Gieleroth. die Katholische Kita St. Joseph in Hamm/Sieg, die Kita der Stadt Herdorf, die Kommunale Kita „Schatzkiste“ in Rott, die Evangelische Kita „Apfelbaum“, die Katholische Kita „Adolph Kolping“ jeweils eine Fördersumme in Höhe von 100.000 Euro.

Im Rahmen der zweiten Welle erhalten die Kita „Glockenspitze“ in Altenkirchen, die Kita „Zwergennest“ in Betzdorf, die Kitas „Im Wiesengrund“ und „Wirbelwind“ in Kirchen sowie die Kitas „Sonnenschein“ in Mudersbach und Niederfischbach jeweils 93.751 Euro. Die Kita „Zauberwald“ in Wallmenroth wird 87.502 Euro erhalten. Für den Evangelischen Kindergarten Wehbach gibt es 85.419 Euro, ebenso für die Kita „Meilenstein“ in Roth. Die Kita „Villa Kunterbunt“ in Wissen erhält 83.336 Euro und die Kita „Alte Bahnhofsschule“ in Daaden erhält 77.087 Euro an Fördermitteln.

„Durch das Bundesprogramm erhalten die Sprach-Kitas gleich doppelte Unterstützung. Denn die werden durch zusätzliche direkt in der jeweiligen Kita tätige Fachkräfte mit Expertise im Bereich sprachliche Bildung verstärkt. Zusätzlich finanziert das Programm eine zusätzliche Fachberatung, die kontinuierlich und prozessbegleitend die Qualitätsentwicklung in den Sprach-Kitas unterstützt“, bekräftigt Erwin Rüddel.