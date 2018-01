Veröffentlicht am 1. Januar 2018 von wwa

WISSEN – Internationale Schießsportelite zu Gast in Wissen – Der Wissener Schützenverein ist am 13. und 14. Januar 2018 Gastgeber der letzten Saisonwettkämpfe in der 1. Luftgewehr-Bundesliga Nord. Die Zuschauer können sich auf packende Wettkämpfe und international bekannte Sportschützen freuen. Auch der Tabellenführer und mehrere Olympiateilnehmer sind zu Gast. Die Vorfreude bei den Wissener Sportschützen auf ihre Heimwettkämpfe ist groß, bedeutet dies doch, dass sie ihr Talent vor einem bekannten Publikum unter einer lautstarken Kulisse unter Beweis stellen können. Zuletzt konnte der Wissener Schützenverein im Januar 2017 mehrere hundert Schießsportbegeisterte zu einem Wettkampftag in der Großsporthalle der Realschule plus in Wissen begrüßen. Dieses Mal wird sich der Event auf zwei Tage erstrecken.

Für die Wissener Mannschaft heißt es, in den letzten zwei Saisonwettkämpfen gegen die SG Hamm und den SV Wieckenberg noch einmal alles zu geben, um die nötigen Punkte zum Erreichen eines sicheren Mittelfeldplatz einzufahren. Im ersten Wettkampf am 13. Januar um 17:00 Uhr steht für das Wissener Team das Duell gegen die SG Hamm auf dem Programm. Die SG Hamm konnte sich als Neuaufsteiger in dieser Saison noch nicht behaupten und steht derzeit auf dem letzten Platz der Tabelle. Nach Meinung des Wissener Schießmeisters, Burkhard Müller, ist das Duell gegen die SG Hamm, trotz der bisher negativen Resultate des Gegners, ein spannendes Duell mit einem nicht zu unterschätzenden Gegner, zumal für die Mannschaft aus Hamm der derzeitige französische Meister, Etienne Germond, an den Start geht und befreit antreten kann.

Am zweiten Wettkampftag geht es dann am 14. Januar um 12:00 Uhr gegen den SV Wieckenberg, der in der Tabelle punktgleich, jedoch mit den besseren Einzelergebnissen, einen Rang vor den Wissenern steht. Die Mannschaft des SV Wieckenberg, rund um die dänische Nationalkaderschützin Stine Holtze Nielsen, befindet sich in einer guten Form und konnte in den letzten Wettkämpfen mit guten Einzelergebnissen überzeugen. Aus diesem Grund verspricht auch dieses Aufeinandertreffen zu einem schießsportlichen Leckerbissen zu werden, bei dem auch die bessere Tagesform über Sieg oder Niederlage entscheiden könnte.

Neben den vorgenannten Teams werden auch die Mannschaften des SV Gölzau, des BSV Buer-Bülse und der SB Freiheit nach Wissen anreisen. Mit einer ordentlichen Portion Rückenwind geht der BSV Buer-Bülse in das Saisonfinale, konnte sich das Team um den ungarischen Weltklasseschützen Istvan Peni doch frühzeitig an der Tabellenspitze festsetzen. Aber auch die SB Freiheit konnte in dieser Saison überzeugen und belegt derzeit punktgleich, jedoch mit dem schlechteren Einzelpunktverhältnis, den zweiten Platz hinter dem BSV Buer-Bülse. Für die SB Freiheit wird mit dem Rumänen Alin George Moldovenau der Olympiasieger der Olympischen Spiele 2012 in London, sowie die deutsche Nationalkaderschützin Jolyn Beer an den Start gehen. Ein weiterer internationaler Topschütze tritt für den SV Gölzau an. Hier ist es der Weißrusse Illia Charheika, der bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro den 6. Platz belegte.

Der Wissener Schützenverein freut sich, soviele tolle Mannschaften und Schützen in Wissen begrüßen zu dürfen und lädt alle Wissener herzlich ein, sich selbst ein Bild von der Atmosphäre dieser Wettkämpfe zu machen. Die Wissener Schützinnen und Schützen sind hochmotiviert und fiebern darauf hin, ihr Können vor heimischem Publikum unter Beweis zu stellen. Die Mannschaftsaufstellung wird wie üblich vor den Wettkämpfen zwischen Trainer und Team besprochen. Getränke, Speisen, sowie Fanartikel des Wissener Schützenvereins können erworben werden. Alle Wettkämpfe werden moderiert und in den Wettkampfpausen ist für musikalische Unterhaltung gesorgt. Das laustarke Anfeuern der Schützen ist ausdrücklich erwünscht. Der Wissener Schützenverein freut sich auf dieses sportliche Highlight, verspricht spannende Wettkampftage und ist froh, den Schießsport auch in diesem Jahr wieder einem breiten Publikum näher bringen zu können. (Vereinsbericht) Foto: SV Wissen