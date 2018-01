Veröffentlicht am 1. Januar 2018 von wwa

FEHL-RITZHAUSEN – Diebstahl eines schwarzen Quads in der Silvesternacht – In der Herborner Straße in Fehl-Ritzhausen wurde in der Zeit Sonntag auf Montag, 31. Dezember auf 01. Januar 2018, zwischen 23:00 und 04:15 Uhr, ein schwarzes Quad (vierrädriges kleines Kraftfahrzeug) mit gelben Applikationen aus dem Carport des Eigentümers entwendet. Die Polizeiinspektion Hachenburg bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 02662-95580.