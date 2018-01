19jähriger Mann verletzt 23jährigen Mann mit Messer

Veröffentlicht am 1. Januar 2018 von wwa

HACHENBURG – 19 Jähriger verletzt 23 Jährigen durch Messerstich lebensbedrohlich – Am Montagmorgen, 01. Januar 2018, gegen 03:00 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße in Hachenburg aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Streit zwischen dem 19jährigen Mann, der sich in Begleitung seiner 17jährigen Freundin befand, und einem 23jährigen Mann, der sich in Begleitung seines 20jährigen Cousins befand. Im Rahmen der Ermittlungen stellte die Polizei fest, dass der Geschädigte offenbar durch einen Messerstich im linken oberen Schulterbereich verletzt wurde. Es gelang ihm und seinem Begleiter eine wenige hundert Meter entfernt zufällig stehende Streifenwagenbesatzung der Polizei zu erreichen und dort Hilfe zu erlangen. Während der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen meldete sich der Beschuldigte telefonisch bei der Polizei und ließ sich an seinem Aufenthaltsort widerstandslos vorläufig festnehmen. Der Geschädigte befindet sich nach aktuellem Stand der Ermittlungen nicht mehr in Lebensgefahr. Die Ermittlungen dauern noch an.