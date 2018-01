Veröffentlicht am 1. Januar 2018 von wwa

PUDERBACH – Verkehrsschild auf Straße geworfen – In der Silvesternacht rissen gegen 02:55 Uhr, zwei bislang unbekannte Jugendliche ein Verkehrsschild von Verkehrsinsel Ortsausgang Puderbach in Richtung Steimel aus der Halterung und warfen es anschließend auf die Straße. Dadurch war die Verkehrsinsel in der Dunkelheit für herannahende Fahrzeuge nur noch schwer zu erkennen. Zu einem Verkehrsunfall kam es glücklicherweise nicht. Hinweise auf die bisher unbekannter Täter bitte an die Polizei Straßenhaus, 02634-9520 oder per Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de