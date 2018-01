Veröffentlicht am 1. Januar 2018 von wwa

FLAMMERSFELD – Sachbeschädigung durch Feuer – Altkleidercontainer brennen in Flammersfeld – Sonntagmorgen, 31. Dezember 2017, gegen 08:.05 Uhr, gerieten zwei in der „Raiffeisenstraße“ abgestellte Altkleidercontainer aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr Flammersfeld gelöscht. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizeiinspektion Altenkirchen zu richten.