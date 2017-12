J A H R E S R Ü CK B L I CK – ALTENKIRCHEN – Oldie Band „Tremeloes“ in Altenkirchen

Veröffentlicht am 31. Dezember 2017 von wwa

JAHRESRÜCKBLICK – ALTENKIRCHEN – Oldie Band „Tremeloes“ in Altenkirchen – Oldie Band „Tremeloes“ verwandelte die Kundenhalle der Sparkasse Westerwald-Sieg in Altenkirchen, in eine brodelnde Konzertarena. In Anbindung mit den großartigen „Oldie Konzerten“ der Vergangenheit war es dem Kulturbüro Felsenkeller gelungen die Tremeloes live & original von England nach Altenkirchen zu holen. Die beiden original Sänger Len „Chip“ Hawkes und Dave Munden, die alle Hits der Tremeloes sangen, waren in Altenkirchen mit von der Partie. Unter dem Beifall der Konzertbesucher, die sich aus allen Generationen zusammen setzten, brachten sie in der zweiten Hälfte der Veranstaltung die großen Hits wie „Here Comes My Baby“, „Even The Bad Times Are Good“, und natürlch ihre größten Singles „Silence Is Golden“, “(Call Me) Number One„, „Suddenly You Love Me“. Mit auf Tour bei den Tremeloes ist die ebenfalls bekannte Band VANITY FARE, die auch das musikalische Backup macht. Vanity Fare’s Hits enthalten „Early In The Morning“, ihre Nr. 1 „Hitchin A Ride „und viele mehr. Sie eröffneten das Oldiekonzert und stimmten bestens auf den Nostalgieakt ein. Sie verstanden es hervorragend den Abend der Nostalgie einzuläuten und über zwei Stunden aufrecht zu halten. Viel der Besucher dürften die Musiker noch aus ihrer eigenen Jugendzeit kennen. Im Anschluss spielte die Band „Copynight“ zur Party auf. Die sechs Musiker spielten ausschließlich Songs, die von Frauen gesungen wurden. (wwa) Fotos: Wachow